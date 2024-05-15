金門縣「水頭港旅客服務中心新建工程」防火漆噴漆塗裝作業明起施工，預計將於5月底完成。(圖／金門縣港務處提供)

金門縣「水頭港旅客服務中心新建工程」將於明(16)日起展開為期近1個月的防火漆噴漆塗裝作業。港務處表示，為降低飛漆汙染情事之發生，新旅運大樓工區現雖已完成相關噴漆防護作業，但礙於「前車之鑑」，仍提醒停放於附近區域車輛之車主，在施工期間盡量配合移車，以免愛車受汙。

港務處說明，本次「水頭港旅客服務中心新建工程」3樓室內鋼構防火漆噴漆塗裝作業明起施工，預計將於5月底完成；然考量噴漆作業受風速及風向影響，現場作業將視實需調整作業時間，最遲將於6月中旬完成。

港務處表示，鑑於去年間進行屋頂鋼構噴漆工程時，因受東北季風因素影響，造成飛漆汙染鄰近區域停泊車輛之案例，本次特別提醒民眾，施工期間請配合將停泊車輛盡量遠離工區，以避免愛車遭受飛漆汙染。

港務處強調，倘於防火漆噴漆塗裝作業期間，附近民眾車輛有遭受飛漆汙染之情事發生，請洽永青工務所(聯絡電話：082-32680)登錄造冊，以利後續辦理污染鑑定及清潔。