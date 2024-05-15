美式賣場好市多提供各種雜貨，滿足許多民眾的日常需求。一位女子近日發現，曾經在好市多黑五引發打架衝突的H牌洗髮露正在特價中，原價579元、現在優惠459元，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛大讚這款洗髮精控油效果不錯、適合油性髮質。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多發現H牌洗髮露正在特價，讓油性髮質的她決定買回家試試看，「洗髮露很香，洗在頭髮上還挺好聞的，沖完水頭皮有感覺乾淨，髮尾微微的乾澀打結，最後有上潤髮乳，頭髮吹完真的有蓬鬆感」。

對此，許多網友紛紛回應，「我雖然禿頭，但也覺得洗起來很舒服」、「個人覺得好洗～我是細軟髮」、「控油效果真的不錯，但受損髮質就真的不建議使用」、「洗頭皮乾淨的洗髮精，正常頭髮就會乾澀，需另外用護髮或潤絲。這瓶我超推！」、「洗完可以2－3天不油頭，之前沒遇到它，天天都要洗」。

另外原PO也補充，她使用H牌洗髮露經過一整天後，頭髮明顯出油，頭皮也悶悶的，不過頭髮仍保持蓬鬆感，「所以頭皮容易出油用這瓶的話，控油能力會稍嫌不足，建議要搭配其他控油較強的洗髮精一起洗會比較好」。