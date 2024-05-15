【LIVE直播】新加坡新總理時代 李顯龍交棒黃循財

新加坡新一任總理黃循財 (Lawrence Wong)將在今天宣誓就職，這是新加坡20年來的新一任總理，也正式結束了新加坡父子統治的歷史時刻。

51歲的黃循財接替李顯龍出任總理，成為近六十年來，第二位非新加坡創始家族成員的領袖 。前一位是新加坡第2任總理吳作棟，任期1990年至2004年，但是吳作棟被認為是代理人角色。黃循財也是第一位出生於1965年新加坡獨立之後的新加坡領導人。

黃循財於1972年12月18日出生於一個普通家庭。他的父親從事業務工作，母親則在他和哥哥就讀的小學任教。黃循財中學畢業於丹絨加東工藝中學（現為丹絨加東中學），後來進入維多利亞初級學院並獲政府獎學金留學美國，1994年獲威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學學士，1995年獲密西根大學安納堡分校應用經濟學碩士學位。

黃循財在1997年以經濟師身份進入新加坡貿工部，開啟公務員生涯。2005年至2008年出任時任總理李顯龍的首席私人秘書。2011年正式踏入政壇，代表人民行動黨當選西海岸集選區議員，隨後進入內閣，先後在至少8個不同領域的政府部門任職，2022年成為副總理，被認為是「基層精英」。

與李光耀、李顯龍父子的身分不同，黃循財是從基層角色一路升遷上來，他的風格也較為平民化，他在自己的 Instagram 上擁有超過 20 萬粉絲，經常分享自己的吉他演奏，他自述為「書呆子、吉他手和愛狗人士」。