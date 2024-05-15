大陸國務院台辦今（15日）宣布將嚴懲台灣「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川及其家屬，原因為罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日就表示，「我對這事情不是很理解，但這時機有點巧妙，我認為這時候要在520之前，給賴政府一個下馬威是主要目的」，引發討論。

吳子嘉15日在網路節目《董事長開講》中表示，「我不是民進黨員，我也不搞台獨，我講坦白的，談兩岸問題我講最多，為什麼我沒有被制裁？因為我非常清楚知道兩岸的專業是什麼」，吳子嘉坦言，「我在政論節目上有遵守幾個原則，我很謹慎地處理新聞來源，網路上隨便抓的我絕對不處理，我不談小事情，這種事我不太願意談」。

對於大陸國務院台辦15日宣布將嚴懲台灣「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川及其家屬，吳子嘉表示，「我對這事情不是很理解，但這時機有點巧妙，他是用他們的國內法來懲治這五個對象，我認為這時候要在520之前，給賴政府一個下馬威是主要目的」。