馬來西亞一名正妹在社交軟體自爆為了獲得公司的工程，不惜出賣肉體和客戶發生性關係，好讓公司可以賺錢，「無私」行為引起網友譁然！網友紛紛指責她是「公司妓女」。

據《中國報》報導，馬來西亞一名女子日前匿名在社媒「X」發文揭露，她表示曾經為了獲得公司的工程，向客戶獻上肉體與其發生性關係，只為了讓公司賺錢。

女子在文中指稱，她慶幸自己擁有美貌及身材，並指曾經在床上「款待」1名來自印度的客戶，最後她輕易為公司拿下這項工程。

她聲稱，透過這樣的行為不僅能幫公司賺錢，而老闆也會很高興，並指她不介意外界的看待，「她只想得到自己想要的東西」。

PO文一出引發網友熱議和譁然，紛紛指責「利用美色是沒有本事者，才會做的事。」但大部分的網友則勸說該名女子不可典當自尊，為了事業而充當「公司妓女」，尤其是身為1名穆斯林；也有網友附和，並指本身也曾經面對形形色色的客戶，但她沒有接受這些潛規則，因此最終無法簽下工程。

網友直言，即使不出賣身體與美色，也有人在事業上闖出一片天，並指以肉體換取生意的手段，觸犯了大馬法律中賄賂罪行。