工程師近幾年薪水、社會地位大漲，不少女性也希望能夠成為工程師的太太，但到底怎麼樣才能跟工程師認識呢？一名女網友近日就在社群軟體求教學，結果釣出許多過來人透露，只要下載交友軟體就能在上面認識到很多工程師了。

一名女網友近日在「Dcard」表示，自己目前正在東華大學讀商科相關的科系，但本身是新竹人，畢業後預計會回新竹工作，希望能找個竹科的工程師當老公，並分享自己的條件，雖然外貌普通但對穿搭有一點研究，身高165公分、BMI值22，興趣是預測世界局勢、談論新竹房地產和股票投資，想知道自己這樣的條件是否能找到竹科老公。

不少人看完後吐槽「妳家有礦嗎？有請聯繫我，沒有請聯繫其他人」、「不是只有女人會挑，男人也很挑的好嗎」、「普妹直接出局吧，工程師有這麼缺嗎」、「看起來條件真的不怎麼樣，就單純找男的不行嗎」。

但也有竹科太太分享「竹科的單身工程師比狗還多，絕對找得到」、「妳如果真的在新竹，只要下載交友軟體隨便都能搜到一堆」、「我跟老公就是透過交友軟體認識的，嫁給工程師後再也沒去上班的閒閒人妻路過」、「就算真的是普妹，只要會打扮還是找得到工程師，放心」。