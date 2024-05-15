人有很多面向，最亮麗自信的展示於人，最灰色自卑的留給自己，《搜狐網》點名3星座內外反差大，表面上有多驕傲，其實內心就有多自卑，像是獅子展現的蠻橫自大，往往就是拿來掩飾自己的脆弱。

▌水瓶座

水瓶是驕傲，交往時他們總是一副無所謂、很瀟灑的樣子，好像失去誰他們心裡都不難過，失去什麼東西也不會太在乎，而且他們好像很有信心也很有把握去完成每一件事，看上去非常從容、非常大氣。

其實水瓶心裡自卑得要死，他們夜裡經常反省自己，越反省越覺得自己不好，會特別懷疑自己、以至於覺得自己什麼事都做不好。

▌獅子座

獅子是出了名的愛面子，享受被人稱讚的感覺，不要看他們表面十分強勢，凡事都要爭第一，在人前時刻保持光鮮亮麗的一面，但他們骨子裡其實是自卑的，他們不願意將脆弱的一面讓他人看到。

別看獅子總是很蠻橫，自以為是，其實內心是很自卑的，他們總覺得自己不如別人，才要表現出一副很自大的樣子，目的就是為了掩飾不自信，獅子不想被別人看穿內心的真實想法。

▌雙子座

在大家眼裡雙子非常聰明敏捷、情商智商都很高，確實，有他們的地方永遠不會冷場，而且只要有他們在，談話就會非常熱絡愉快，無論多少個人，大家都會把目光和焦點集中在雙子身上，他們天生就帶有吸引人的魅力。

但是這種驕傲，雙子僅限於對待自己心裡以外的人，夜深人靜獨處的時候，他們最容易懷疑自己，會自卑到塵埃裡，覺得自己什麼也不是，誰也不如，跟白天那種光芒萬丈的形象形成鮮明對比。

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