而牧東先前也因未於規定時限前公告申報112年度第三季財務及年報，遭櫃買中心處違約金，而該公司已自112年11月17日起停止在證券商營業處所買賣迄今。
上櫃首季財報申報情況全公開 這家又未如期公布
櫃買中心表示，上櫃公司應於15日前完成公告申報113年第一季財務報告家數為822家，包含本國上櫃793家及第一上櫃29家，經統計，前開上櫃公司除牧東（4950）無法如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。
櫃買中心表示，上櫃公司應於15日前完成公告申報113年第一季財務報告家數為822家，包含本國上櫃793家及第一上櫃29家，經統計，前開上櫃公司除牧東（4950）無法如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。
而牧東先前也因未於規定時限前公告申報112年度第三季財務及年報，遭櫃買中心處違約金，而該公司已自112年11月17日起停止在證券商營業處所買賣迄今。
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