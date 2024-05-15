而牧東先前也因未於規定時限前公告申報112年度第三季財務及年報，遭櫃買中心處違約金，而該公司已自112年11月17日起停止在證券商營業處所買賣迄今。

大搬風！7家上櫃公司6／3起調整產業類別
持股5％申報新制5／10起施行 證交所估約千人提醒如期申報
櫃買中心綠色債券 助力淨零建築發展
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