台鋼雄鷹洋投哈瑪星。（陳麒全攝）

雖然沒在63歲生日當天拿下勝利，洪一中執教生涯千勝里程碑仍順利在15日達成，靠著哈瑪星7局先發好投，以5比0擊敗樂天桃猿，拿到遲來的生日禮物。

雄鷹昨天以1比5落敗，沒讓洪總在生日當天進帳生涯執教第1000勝。今天繼續作客桃園，打線上作出微調，近況低迷的洋炮魔鷹沒被排進先發，改由藍寅倫扛第4棒。

面對桃猿先發投手黃子鵬，2局上雄鷹靠著藍寅倫、王博玄2支二壘安打先馳得點，3局上1出局後，曾子祐、陳文杰連續安打，王柏融再補上高飛犧牲打，助隊再下一城。

6局上雄鷹攻勢再起，第8棒的林家鋐在2出局後敲出生涯首安，也進帳首分打點。7局上開路先鋒曾子祐從桃猿第2任投手邱駿威手中敲出陽春炮，生涯首轟出爐，雄鷹單局攻下2分鎖住勝果。

雄鷹先發投手哈瑪星用101球主投7局，投出8次三振、沒有任何保送，被敲7支安打、無失分，拿下來台首勝（另有1敗）。

洪一中也在執教第1898戰拿下生涯第1000勝，生涯在桃園球場進帳332勝。而球團在賽後為他進行簡單儀式，洪總拿著千勝紀念板與外野雄鷹球迷合影留念，接下來將回到澄清湖主場再為洪總舉行盛大儀式。