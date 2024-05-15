法國西南部多爾多涅省（Dordogne）日前發生一起爆炸案件，一名80多歲老翁因為受不了惱人的蒼蠅在身邊飛來飛去，隨手拿起電蚊準備一決生死。怎料才按下開關一揮手竟然當場爆炸，廚房及屋頂被炸毀，導致老翁只能住在野外營地，不過所幸老翁身體沒有大礙。

綜合外媒報導，當時老翁在屋內剛煮完食物，才把食物端上桌，準備好好享用晚餐時，身旁突然飛來一隻蒼蠅，吵得老翁無法忍受，他馬上拿起電蚊拍對著蒼蠅揮舞，沒想到下一秒屋內就發生了爆炸，部分廚房及屋頂都被炸毀。

警消人員獲報後隨即趕到現場，調查後發現原來是廚房的瓦斯罐洩漏，而剛好屋內的瓦斯達到了一定的濃度，老翁揮電蚊拍時產生出火花，就這樣引發了氣爆。

所幸這名老翁還相當身體力壯，爆炸後第一時間逃離現場，只有手部被燙傷，其他並無大礙。不過房屋有一部份受損，需要請人來修理，因此這段時間老翁只能暫時住在附近的露營地中，至於老翁一直惦記著的蒼蠅到底有沒有被打死，就不得而知了。