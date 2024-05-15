陸美貿易戰升溫。美國總統拜登14日一口氣宣布提高對包括電動車、電池、太陽能組件等中國大陸產品課徵新關稅，其中針對大陸電動車，關稅從25%直接飆升至100%。但大陸業界人士認為，拜登政府的作法不會產生重大影響，而不少美國網友則是瘋狂吐槽，引來特斯拉執行長馬斯克的回應。

有網友在社群平台X（前身為推特）上發文，大酸美國對大陸電動車徵收的高關稅。這位名為「Farzad」的X用戶以美中對話的口吻發文，「美國：中國請為我們生產一切，這樣就超級便宜，我們可以全都買；中國：好，這裡有一大堆便宜的電動車；美國：你怎麼敢破壞我們的經濟？」

自稱是「大陸超級粉絲」的馬斯克現身在這篇發文的評論區，除了再次大讚大陸太棒了，「沒去過的人根本不知道」，還嘲諷說，「比較一下那裡（大陸）和這裡（高鐵）的高鐵」。

China is awesome. Those who have not visited have no idea.



Compare high speed rail there and here. — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2024

這並不是馬斯克首次公開稱讚大陸高鐵，2022年他就曾在微博發文公開褒獎，去年一位X用戶公布了一段乘坐大陸高鐵的影片，大讚比坐飛機還要好，「舒適、寬敞、快速，最重要的是準時！如果你去大陸旅遊，一定要試試」。馬斯克也留言對這個評價表示認同，「是真的！」

不過對於美國的高鐵，馬斯克就沒什麼好話。日前他還評論加州高鐵橋樑的施工，聲稱自己旗下的隧道建設服務公司Boring可以用更少的錢來完成，並對相關工程表達無奈。