洗衣機是家中頻繁使用的家電之一，各品牌都有推出各式機型，一名租屋族透露，房東近期幫忙換了禾聯洗衣機，說是台灣頂級品牌，讓他好奇洗衣機的霸主是哪一品牌，各家都有人推薦，但許多人點名三洋媽媽樂，直呼用十年以上都不壞，有如神機Nokia 3310一樣耐用。

一名租屋的網友在PTT八卦板發文表示，房東最近主動說要更換洗衣機，還說是台灣頂級品牌，結果送來的是禾聯，「什麼時候禾聯是頂級品牌我都不知道」，自己想到的是三洋跟國際牌，好奇發問「洗衣機的霸主是什麼品牌？」

貼文引起熱議，許多人認為三洋媽媽樂最耐用，「媽媽樂，洗衣機界的3310」、「三洋媽媽樂，國產熱賣很久」、「直立式就三陽媽媽樂，便宜大碗」、「洗衣機我查的都推三洋媽媽樂」、「直立式三洋媽媽樂15年了依然不壞好用，14公斤洗被子都可以」、「家裡有快30年還沒壞的三洋媽媽樂」。

也有網友分享其他品牌使用心得，「LG吧，我用了16年了都沒事」、「大賣場的LG區很醒目，所以我也選LG，雖然一台五萬貴貴的」、「國際牌，因為售後強」、「國際牌便宜耐操又安靜 ，6年目前還沒壞」、「日立直立日制用了20幾年還沒出任何問題」。