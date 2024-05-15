女星楊丞琳參加大陸綜藝《歌手2024》，重新詮釋經典歌曲《帶我走》時，高音部分大翻車，得到倒數第2名，節目播出後引發網友熱議，對此，她解釋是因為太過緊張，才會失常，但網友依舊不買單，更有網友翻出楊丞琳13年前在節目上，向歌手庾澄慶說自己「跟張惠妹的音域接近」畫面，掀起討論。

有網友翻出楊丞琳2011年參加歌唱節目《百萬大歌星》片段，當時主持人庾澄慶問她：「你是不是常常在KTV唱張惠妹的歌？」楊丞琳猶豫一下表示：「算常，因為跟她音域算是蠻接近的」，庾澄慶則回：「是喔」，楊丞琳解釋：「只是聲線不太一樣」，庾澄慶則表示「她（張惠妹）的比較有力...妳的比較細緻一點」，楊丞琳則回：「對...她是Power的」並尷尬表示：「我不好意思講自己細緻」，庾澄慶則回：「那細弱...」

片段被挖出後，不少網友笑稱：「不是唱到那個key就接近耶，楊是緊繃硬唱到高音，人家阿妹是輕輕鬆鬆唱上去耶，音域的接近是銀河的距離嗎？」、「有感受到當時現場的監介（尷尬）嗎？重點丞琳是很認真的解釋餒！」、「我以為她只在自己直播說過，原來上節目也敢說欸，哈林好有禮貌」、「說音域很正常吧，又不是說唱歌技巧」、「她跟阿妹實力差十萬八千里了」。

楊丞琳當出一段話會引起爭議，就是因為日前她在《歌手2024》演唱自己的成名曲之一《帶我走》時，卻失常，在飆高音時除了走音之外，猙獰表情，讓不少網友紛紛大酸：「真的是看一次笑一次」、「表情永遠比歌聲厲害」、「請帶走，謝謝！」、「我很喜歡這首歌，喜歡了十多年，真的不要毀了經典」、「最後那個高音唱完真的要把我带走了」。