俄羅斯國防部於本週三（15日）宣布佔領了扎波羅熱州著名的住民地羅伯季涅（Rabotino），這裡是去年（2023）烏克蘭夏季大反攻期間，烏軍最後一個戰果，這裏也是烏軍投入大量北約裝備的所在，羅伯季涅對澤倫斯基來說具有象徵意義，他將此視為去年夏季大反攻最主要成就，如今再度易手。

綜合俄國防部15日聲明，俄羅斯聶伯羅集團軍（Dnepr Group of Forces）的部隊佔領了扎波羅熱州的羅博季涅，去年9月初，英國軍援烏克蘭的挑戰者2式坦克就在此首次投入作戰，編制在於烏克蘭82空降旅的挑戰者坦克，起初英媒宣稱因壓到地雷而癱瘓，後遭俄羅斯自殺無人機圍攻摧毀。但後來俄軍公布的新影片顯示並不是如此，而是遭1發9M133短號（Kornet）反坦克飛彈從「正面」直接擊毀。

As you can see, the Challenger 2 tank was destroyed by just one shot from a Russian Kornet ATGM pic.twitter.com/OJXFhIP2lZ — Rybar Force (@rybar_force) September 6, 2023

俄《衛星新聞》（Sputnik）官方社群帳號指出，羅伯季涅對澤倫斯基來說具有象徵意義，他將此視為去年夏季大反攻最主要成就，2023年8月，基輔向前線部署了第 82 空中突擊旅，這標誌著烏克蘭武裝部隊最終動員了一支重要的後備部隊。

今年（2024）2月4日，澤倫斯基訪問了扎波羅熱州的羅伯季涅，並在那裡向軍人頒發了勳章。大量北約裝甲車輛，包括美製M2布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley）、德製豹1和豹2坦克（Leopard 1, 2）以及英國挑戰者2坦克，在這個戰術口袋中被毀。

A field with destroyed Ukrainian equipment in the Rabotino area. pic.twitter.com/wDfskbOi0s — Masno (@NovichokRossiya) February 18, 2024

羅伯季涅對烏俄雙方都治關重要，它位於通往托克馬克（Tokmak）的公路上，而托克馬克是一個門戶，有2個分支：一個通往別爾江斯克（Berdyansk），另一個通往梅利托波爾（Melitopol）。

基輔將梅利托波爾視為主要目標，因為烏軍試圖切斷俄羅斯通往克里米亞的陸路通道，並向別爾江斯克和瓊加爾進軍。對俄羅斯人來說，解放羅伯季涅為向聶伯河河岸和扎波羅熱地區推進打開了大門。