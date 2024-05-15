近日傳出蔡英文政府將在卸任前特赦前總統陳水扁，引發各界議論。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉15日就表示，「蔡英文根本不想做這件事，但為什麼要這樣做？一定是後面有一些政治談判，蔡英文幫賴清德特赦陳水扁，交換到這些人留任，所以陳水扁特赦是蔡英文跟賴清德的暗盤交易」，引發討論。

吳子嘉15日在網路節目《董事長開講》中表示，「特赦陳水扁沒有為蔡英文解套，蔡英文根本不想做這件事，但為什麼要這樣做？一定是後面有一些政治談判」，吳子嘉指出，「那這些政治談判包括了賴清德跟蔡英文的政治談判，最重要的還是賴清德，因為賴清德希望把陳水扁解套，解套這個事情給蔡英文來做，對賴清德的政治衝擊最小」。

吳子嘉認為，「今天的關鍵是蔡英文跟賴清德的政治談判的結果，賴清德是主張特赦的人、蔡英文是不主張特赦的人」，吳子嘉最後也提到，「目前政府裡面的人事安排，很多英系的人馬都安頓好了，其中一個回饋就是，因為蔡英文幫賴清德特赦陳水扁，交換到這些人留任，所以陳水扁特赦是蔡英文跟賴清德的暗盤交易」。