今天（15日）各地天氣晴朗穩定，明天（16日）持續受東北季風影響，北台灣溫度較低，周末各地高溫上看30度，水氣依然偏少，不過台灣外海恐有低壓形成，大台北地區可能有零星短暫陣雨，下周鋒面靠近後各地都可能出現劇烈天氣，提醒民眾外出注意自身安全，並隨時確認最新天氣預報。

中央氣象署資訊顯示，明天各地為晴到多雲、穩定的天氣，僅東半部偶有零星降雨，午後在中南部山區雖有局部短暫陣雨的機會，但降雨範圍小且短暫；溫度部分，隨著東北季風增強，北台灣將降至17度左右，局部地區受輻射冷卻影響可能更冷，其他地區低溫也只有20度。

明天（16日）低溫下探17度，周末逐漸回暖。（圖／氣象署）

周五至下周日（17至19日）東北季風減弱，各地白天高溫上看30度，雖然降雨僅東半部地區有局部短暫雨勢，但因周末台灣外海恐有低壓形成，其環流會帶來些許水氣，大台北地區有零星短暫陣雨的機會。

下周一（20日）水氣增加；下周二、下周三（21、22日）鋒面來到台灣北部海面，鋒面前緣西南風增強，大氣環境不穩定、降雨機率增，各地都有局部短暫陣雨或雷雨；下周四至下周六（23至25日）鋒面抵達華南至台灣周邊，各地降雨機率再提高，並伴隨雷雨、強陣風等劇烈天氣。