證交所表示，本國及第一上市公司應於今天公告申報113年第1季財務報告家數分別為916家及80家，合計996家（含創新板公司14家，不包含金控股14家，期限至5月30日止），除廷鑫及昶虹無法如期出具財務報告外，其餘均已完成申報作業。
證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。
廷鑫（2358）及昶虹（2443）繼去（112）年年報未如期申報之後，股票已自4月8日起暫停買賣，而今年第一季財報也未在今（15）日截止前公告，預料將遭證交所續併案暫停交易。
證交所表示，本國及第一上市公司應於今天公告申報113年第1季財務報告家數分別為916家及80家，合計996家（含創新板公司14家，不包含金控股14家，期限至5月30日止），除廷鑫及昶虹無法如期出具財務報告外，其餘均已完成申報作業。
證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。
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