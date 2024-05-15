大陸幼教老師「黃老師」先前因教唱《小小花園》的片段爆紅，加上有著甜美外型，被網友被封為「挖呀挖老師」，她去（2023）年在訪問中透露成為人母，如今迎來當媽後的第一個母親節，曬出短片感謝媽媽一路的暖心支持，還首度曝光婚紗照，產後現況也引起網友熱議。

黃老師先前因教唱影片爆紅，不僅受到極大關注，也引來不少網友惡意攻擊，指控其並非老師身分，還散播黃老師從事性交易等不實謠言，流言蜚語導致黃老師的健康亮紅燈。

挖呀挖黃老師近況曝光。（圖／微博）

去（2023）年黃老師接受《中國日報網》訪問，透露自己已成為一位母親，表示早在5月爆紅時就已懷孕，面臨一波接著一波的爭議，她只能為了胎兒盡力控制情緒，坦言常在焦慮與不焦慮間切換，所幸最後孩子順利出生，讓她感到十分欣慰。

如今她12日迎來的第一個母親節，黃老師也在社群分享與母親的短片，寫下：「愛沒有方向，媽媽就是我的導航。」感謝媽媽一路上的支持，同時曬出絕美婚紗照，引來不少網友大讚，但她身材也恢復消瘦狀態，與先前露面時的圓潤模樣有些落差，令粉絲相當擔憂。