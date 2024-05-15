新加坡籍男子趁同居女友帶13歲女兒到家裡一起過夜同眠時，繞過身旁的女友非禮她女兒，導致她噩夢連連，終於在4年後報警揭發他的惡行，法官今天（15日）綜合他的非禮和在沒有駕照的情況下偷駕他人摩托車的兩項罪狀，判他坐牢24個月打鞭三下，出獄后禁駕24個月。

據外媒報導，案件發生在2016年，當時約26歲的新加坡籍被告現年36歲，受害者當年僅是名13歲的少女現年21歲；受害者的母親早在2006年就和她的父親分開，2012年在未離婚的情況下，便和被告發展成男女朋友關係，並迅速搬入被告家，跟被告和他的家人同居。

少女平時與祖父母同住，週末時跟隨母親到被告家與他們一起，夜裡也會和他們一起睡在同一張大床上。當時的睡眠安排是，母親睡中間，隔開被告與少女。

2016年10月到11月之間的某一個週末晚上，少女再次到被告家與他們同住，當晚她的母親睡著後，她仍躺在床上滑手機，但過程中突然感覺到有隻手伸進她的褲子裡撫摸私處非禮她，起初她以為是熟睡的母親不小心碰到她，但之後意識到那隻手相對比較粗糙，而且持續不斷故意觸碰她，她推開那隻手後發現是被告，便立刻轉過頭，這才意識到是被告的齷齪行為，立刻移動身子坐到床邊避開他。

少女繼續滑手機一段時間后感覺疲倦，正當她準備入睡時，被告再次對她伸出狼爪，肆意非禮她。少女推開他後，嚇得跑到房間角落坐到天亮，不敢再回床上睡覺。

事後，少女曾對母親說起，但母親因深愛被告而選擇不相信她，以致少女一直被此事困擾，嘗試忘記但又不斷想起，也因此噩夢連連，最終在2020年12月徵得母親的同意後報警。

去年10月27日，被告參加駕駛考試卻沒通過，之後到咖啡店買醉，一直到深夜想回家時卻發現已沒有公共交通，而他身上的錢也不夠讓他搭計程車回家。被告最後步行返家，途中經過消防隊時發現有機車沒上鎖，竟直接騎走機車。 回到住家停車場後，他也將對方的車鑰匙和安全帽丟棄。

消防隊發現機車不見後報警，所幸最終尋回機車，但安全帽和車鑰匙就沒找回，被告的母親最終出面幫他賠償了機車騎士的損失。

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