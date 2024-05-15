ITH-KY公司董事長為梁公偉，公司資本額／申請上市時淨值各為45.24億元／155.51億元，公司主要業務包括顯示器驅動IC設計、銷售及技術服務等；在市場結構方面，內銷占比僅3.45％、外銷占比達96.55％；全體7席董事合計持股比率17.96％。
ITH-KY獲利表現亮眼，2021～2023年稅前純益各為89.58億元、48.389億元、16.16億元，2024年第一季為8.44億元，每股稅後盈餘（EPS）各為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。
證交所今（15）日召開有價證券上市審議委員會，審議通過ITH-KY（6962）上市案。證交所表示，此一上市案尚須提報證交所董事會核議。
ITH-KY公司董事長為梁公偉，公司資本額／申請上市時淨值各為45.24億元／155.51億元，公司主要業務包括顯示器驅動IC設計、銷售及技術服務等；在市場結構方面，內銷占比僅3.45％、外銷占比達96.55％；全體7席董事合計持股比率17.96％。
ITH-KY獲利表現亮眼，2021～2023年稅前純益各為89.58億元、48.389億元、16.16億元，2024年第一季為8.44億元，每股稅後盈餘（EPS）各為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。
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