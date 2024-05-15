性生活美滿對於許多情侶來說，是感情穩定的一大關鍵。一位身高183公分、常健身的男子近日交了女朋友，雙方也發生了幾次性關係，不過他卻因為下體全長只有4.5公分而相當自卑，即使女友常說這樣子很可愛、他技巧很好，但男子仍相當擔心女友只是安慰自己，貼文曝光後引發熱議，有內行人認為，若女友平時會主動要求發生關係，就代表他的長度沒問題。

原PO在Dcard發文表示，自己身高183公分、體重76公斤，一周健身4到5天，身材、長相都還算不錯，不過讓他相當困擾的是，「我的小老弟真的滿小的…」，雖然女友常常說他的尺寸很可愛、技巧很好很舒服，但原PO開心之餘也忍不住覺得女友只是在安慰自己，「想問問各位女生，技巧真的能彌補大小嗎？想求各位的意見」，最後原PO也補充了自己的尺寸，「全翹的時候約4.5公分，平常大約2.3公分」。

對此，許多網友紛紛回應，「這…全長在身高上了呀」、「恕我直言，4.5應該不太可能是她歷任最舒服的…安慰成分居多吧」、「車子的性能跟內裝勝過車子的大小。真的可以真的可以，女生只是要親密感而已。而且你要知道小廟是容不了大佛的，小佛放在小廟裡面很正確啊，你的女朋友真的沒騙你」。

有內行人則分析，「是不是安慰，最直接的檢測方法是她會不會主動跟你要，女生比起男生，心理影響生理的舒服程度多很多，試著在燈光聲音氛圍愛撫前戲，這些可控範圍下做出她喜歡的效果，這樣就贏過非常多人」。