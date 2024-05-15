行政院副院長鄭文燦今天出席民進黨中常會，報告0403花蓮震災重建相關事宜；據了解，黨主席賴清德非常重視花蓮災後重建狀況，特別交辦要在當地辦座談會，鄭文燦之前赴花蓮，聽取災民意見，皆採「即問即答」方式，給予協助。

據了解，賴清德對於花蓮災後重建相當重視，特別要求民進黨組織部要配合行政院副院長鄭文燦的時間，必須在花蓮辦一場0403花蓮震災重建座談會。

黨內人士表示，座談會辦的相當成功，鄭文燦面對災民問題逐一解答，從方案到數字都說的清清楚楚，鄭文燦今天最後一次列席中常會報告，也算是不錯結尾。