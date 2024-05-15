布林肯14日訪問烏克蘭首都基輔，當晚造訪一家酒吧，受邀上台合奏。

烏克蘭周二（14日）迎接貴客美國國務卿布林肯到訪基輔。布林肯周二白天忙著會晤烏克蘭總統澤倫斯基，中午由烏克蘭外長庫列巴領路吃了披薩餐，晚間去了基輔一家酒吧，布林肯還登台彈奏電吉他開口唱歌，透過音樂給烏克蘭人打氣。然而這與東北部哈爾科夫州前線告急、百姓流離失所、烏軍撤離邊境村鎮的場面，恍若兩個世界，惹怒不少烏克蘭人。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周二中午邀請布林肯（Antony Blinken）造訪基輔市區一家餐廳吃披薩。庫列巴說，當天兩人享用了2個披薩，其中一個就叫「烏式披薩」，用餐過程兩人聊了很多，「上回他來基輔，我們去了一家重新營業的麥當勞。當時有些人批評我怎麼沒帶你去具有烏克蘭風情的用餐地點。所以今天我們要改進這一點，用退伍軍人開設的披薩店補強上回的麥當勞。這家店已是本地的傳奇場所。」

🇺🇸🫂🇺🇦 Blinken try Ukrainian pizza 🍕😋 pic.twitter.com/qfABl2vJqn — Intermarium 24 (@intermarium24) May 14, 2024

庫列巴謙稱烏克蘭人對於披薩的熟悉程度遠不及身為美國人的布林肯。布林肯大加讚美這家店製作的披薩，「個人非常推薦、強烈推薦，而且『烏式披薩』非常好吃」，他希望下回到訪時能探索更多烏克蘭美食。

當晚布林肯造訪基輔一處位於地下室的酒吧Barman Dictat欣賞名為「19.99」的樂團表演，樂團主唱向全場介紹「烏克蘭的好朋友」布林肯。以自學吉他、熱愛音樂出名的布林肯走上舞台背起電吉他，客串節奏吉他手與樂團合奏美國民謠歌手尼爾楊（Neil Young）的搖滾歌曲＜在自由世界搖滾＞（Rockin' in the Free World），在副歌段落開口合唱。

布林肯在表演這首歌之前向台下觀眾說道：「貴國的士兵與公民，尤其在東北部的哈爾科夫，正承受巨大的苦難，然而他們要明白，各位也必須明白，美國與各位同在，這世界也與各位同在，貴國將士不僅為自由的烏克蘭而戰，更為自由世界而戰。自由世界也與各位同在。」

這首歌問世於1989年，當時正值前蘇聯各地群起抗議的時空。後來蘇聯瓦解，烏克蘭等附庸國陸續獨立。「19.99」的主唱迪米崔（Dmitry Temnyi）稱讚布林肯的吉他彈奏技巧，「他彈得很好」。

Ukraine supporters blast Blinken’s ‘tone-deaf’ rock performance at Kyiv bar amid Russian offensive https://t.co/SFWfx8aMFw pic.twitter.com/CRcJVycXsj — New York Post (@nypost) May 14, 2024

即使布林肯選曲有其深意，他抱著吉他彈唱的影片在社群平台傳開後惹毛不少烏克蘭人，考量到全國仍有好幾百萬人正處於戰爭的水深火熱之中，布林肯此舉有如「政治音癡」（tone-deaf，意指政治人無視社會氛圍、他人感受，做出自認沒問題的舉動）。烏克蘭立法倡議處執行長馬維延科（Svitlana Matvienko）說，布林肯在基輔度過的這個夜晚可用「不恰當」形容：「對於盟邦伸援，我們懷抱崇高敬意與謝意......但我身為烏克蘭公民，我摯愛的人們放棄了一切方能堅決抵抗，這場表演令我不快。」

這是布林肯在俄烏戰爭開打以來第4度訪問烏克蘭。周二當天一早，他搭乘火車抵達基輔展開事前並未對外公布的訪問行程，除了與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，他也會見烏克蘭官員、民間人士。由於西方國家援烏武器拖延情況嚴重，戰場上的烏軍近期處於敗退情勢，俄軍藉此緩滿推進。

美國國會拖了半年之後，終於在今年4月通過高達610億美元的烏克蘭補充案，布林肯是這筆金援在國會過關後率先訪烏的美國高階官員，他周二與基輔理工學院學生談話時說：「我到烏克蘭帶給各位一個訊息：你們並不孤單。」與布林肯同行的一名美國官員以不具名方式透露，火炮、空防攔截武器、長程彈道飛彈均已交付烏克蘭，部分已送達前線。布林肯周三（15日）與烏克蘭外長庫列巴合開記者會時宣布，美國將再向烏克蘭提供20億美元的軍事融資。