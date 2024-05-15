（21:49更新--傷情、現場描述、送醫過程）美聯社、路透社以及衛星新聞社週五（15日）報導稱，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）當天遭遇槍擊，第一時間傳出他腹部中彈受傷，最新消息指他胸口也中了一槍，現已送往醫院救治。
根據斯洛伐克新聞電視台《TA3》的報導，事件發生在首都東北方約150公里處漢德洛瓦（Handlová），費科在結束政府會議後遇刺，報導稱一名嫌犯已被警方逮捕。斯洛伐克通訊社TASR引述國會副議長布拉哈（Lubos Blaha）說法報導，費科中槍也受了傷。《TA3》報導，槍手開了4槍。目擊者向路透社描述，現場聽到好幾聲槍響，隨後就看到多名安全人員把某個人送進車裡，汽車迅速駛離現場。俄國《衛星新聞》報導，隨後費科由直升機接駁送往醫院。
美國《國家廣播公司》（NBC）報導，費科是在會議結束後與現場民眾致意時遇刺。社群網路流傳但未經證實的畫面顯示，案發現場有人抱著孩子拔腿奔逃，費科中槍後由多名隨扈合力快步抬向一輛黑色汽車。兇嫌當場遭到警方壓制在地逮捕，持槍便衣要求民眾不要靠近。
（22:00 更新傷情）《今日俄羅斯》(RT）引述斯洛伐克媒體報導，費科暫時沒有生命危險。
此前，斯洛伐克政府決定不再向烏克蘭運送武器，菲科領導的內閣，沒有批准前政府向烏克蘭提供另一套價值4030萬歐元（約新台幣14億元）軍事援助的提案。
菲科在去年（2023）競選期間，曾發誓要阻止向烏克蘭提供武器，這引起了北約的強烈不滿。他對於華盛頓的國防協議也表示不滿，並承諾進行審查。他還強烈反對烏克蘭加入北約，並認為俄羅斯發動軍事行動是因為新納粹分子在烏克蘭猖獗。
菲科警告說，西方對烏克蘭的軍事援助只會延長危機並增加受害者人數，並指責外國勢力干預這場衝突，「這場衝突本來可以從一開始就被撲滅」。他認為，對俄制裁，對斯洛伐克普通民眾的生活造成了負面影響。
西方傳統媒體抨擊菲科，認為他為「極右派」的代表，類似於貼匈牙利總理奧班（Viktor Orban）「右翼民粹主義者」的標籤。
西方媒體竭盡全力指責他「民主倒退」和「蔑視歐洲規範」，菲科還與歐洲的政治和商業利益對立，還表態過要對歐盟在新冠疫情期間的「獨裁政策」進行獨立調查。
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