針對新北市工安事件頻傳，平均每月將近3件，國民黨新北市議員陳偉杰今（15）日於議會質詢勞工局及工務局，並要求市府通盤檢討，不要讓工安只是宣示，勞工局長陳瑞嘉表示，會透過檢查讓讓業者意識到工安的重要性。

陳偉杰指出，從年初至本周，光是在新聞上被披露的工安事件就16件，甚至本月才過一半就發生2件，若擴大檢視2021年至今年3月，一共發生106起工安意外，等於平均每月發生2.7件。

陳偉杰表示，勞工局曾表示會採取「採取源頭管理及風險分級」、「實施重點檢查及防災輔導」、「辦理工安診斷及安衛講習」、「提供環境監測及設備補助」等4個措施，但工安事件仍一再發生，顯示這是系統性的問題，必須通盤檢討。

陳瑞嘉回應，近期幾起工安事件多是墜落意外，除了業者的自主管理勞工自身的安全意識也非常重要，因此會透過檢查讓業者意識到工安的重要性，不過由於勞檢人力持續不足，目前是與民間公司合作，透過安全衛生輔導員來輔導業者。

陳偉杰呼籲，空口宣示並不會讓工安事件減少，勞工局應主動去了解勞檢員的薪資需求，雖然薪資是市場行情的問題，但不該當成是藉口。勞檢員長期人力不足，最危險、最重要的營造業科甚至只有9人，平均每人要負擔250件，負擔過大導致勞檢不夠完整就會讓工安事件頻傳，要求市府通盤檢討，如何降低意外發生且補足勞檢員空缺。