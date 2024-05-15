準總統賴清德520就職在即，大陸14日即派遣45架次共機，其中26架次逾越海峽中線及進入西南空域；而6艘次共艦持續在台海周邊進行戰備警巡，是近兩個月來數量最多的一次，而且最近距離台北僅約40浬。前立委蔡正元表示，針對的對象是準總統賴清德。若是他在就職典禮大唱「隱性台獨」的調子，這一點對大陸來講是個大忌。

蔡正元今(15日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸解放軍軍機、軍艦跨越台海中線，或者繞島演習的警備巡航，施壓的對象是針對賴清德，有夠明顯。台灣距離大陸最近的是新竹縣到平潭島，寬度才68海浬（125公里），中線是34海浬；北邊的基隆，中線大概45海浬。而戰機離台北僅約40浬，若要攻打台北市的總統府，事實上也不用靠近就能打到。

蔡正元點出，至於為什麼要施壓賴清德？就是賴清德到底要做什麼？若是他在就職典禮大唱「隱性台獨」的調子，這一點對大陸來講是個大忌。國台辦要民進黨放棄台獨，他覺得民進黨做不到，比如民進黨的群眾基礎有些是台獨的，所以雙方對峙的局面會繼續。