東元電機將在5月24日召開股東會，15日外資顧問機構ISS（Institutional Shareholder Services），發表了投票建議，建議「全數贊成」公司派所提共計11位的董事及獨立董事候選人，並且明確建議「全數反對」非公司派菱光科技公司所提名的所有8位董事及獨立董事候選人。

非公司派成立「未來東元」的網頁，指出「全球產業正歷經50年一遇的革命，東元可以選擇改變，不改變就逐漸落後，選擇權是我們的。」並提到外資顧問機構Glass Lewis建議東元股東，投票支持非公司派提名8名候選人中的6名

東元表示，外資投票建議機構ISS認為過去3年公司的經營績效令人滿意，公司派所提的董事候選人有助於公司的進一步成長及發展，因此全數支持；非公司派所提的建議與人選，經過評估後並不符合東元未來發展的需求，因此全數反對。

東元表示，Glass Lewis於5／10初次發布報告時，誤以為今年度的董事選舉為同額選舉，應選19個席次（實際應選席次為11席），經東元電機反應錯誤後，Glass Lewis表示將進行修正，並儘快更正建議報告，Glass Lewis並表示對於全球機構投資人具有發布正確建議的責任及義務。