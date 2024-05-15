PLG 2023-24賽季例行賽接近尾聲，15日晚間7點桃園璞園領航猿主場迎戰新北國王，兩隊都已確定晉級季後賽，不過領航猿想爭取例行賽第1，確定會是例行賽第3的國王則是想把領航猿辣下龍頭，避免季後賽第一輪就要對比較不順手的福爾摩沙夢想家，兩隊在各有奮鬥目標考量下，4節比賽相當拼命，多次讓分差在一個球權的緊張距離，領航猿靠著白曜誠第4節剩0.32秒投進準絕殺，助隊92比90險勝。

近期5天3戰的國王隊，上一場比賽對新竹御頂攻城獅讓林書豪、林書緯、楊敬敏、李愷諺、奧帝和曼尼高6名球員休兵調整，6人今天都登錄出賽，其中林書豪前7次出手沒有命中，直到下半場才首次靠著罰球以外的方式得分，也因為他下半場火力復甦，幫助國王克服下半場最多7分落後，他並在末節尾聲連得5分，助隊在4節正規賽剩26秒左右將比數90比90追平。

不過本戰同樣表現出色的領航猿二年級生白曜誠，在第4節剩0.32秒投進準決殺，讓領航猿92比90再度超前，國王隊最後一擊失敗，領航猿2分之差留住勝利，達成主場11連勝是聯盟新紀錄，且在晚上7點開打的比賽6戰全勝。

白曜誠全場投進個人PLG生涯單場新高20分，並有6籃板、6助攻、4抄截，賽後接受場邊訪問時表示，投進致勝球之前上籃沒進，被國王隊轉換快攻得分，變得有點不敢接球，不過總教練卡米諾斯鼓勵他控球要勇敢持球，他也很開心完成關鍵一擊、助隊奪勝。

領航猿替補張鎮衙三分球6投5中貢獻15分，洋將沃許本17分、15籃板，盧峻翔送出2助攻，達成生涯250助攻里程碑，單場3阻攻也創下生涯單場新高；林書豪第4節投進10分、全場17分。