鑑於中國大陸與北韓「高速滑翔體」彈道飛彈(Hypersonic Glide Vehicle Projectile，HVGP)的威脅，美國飛彈防禦局(MDA)與日本防衛省在 5 月 15 日正式簽署了一項合作協議，兩國將共同開發相應的高超音速飛彈防禦能力，計畫名則稱為「滑翔相位攔截」(Glide Phase Intercept,GPI)。

防衛新聞(Defense News)報導，在日本加入之前， MDA就向雷神公司(Raytheon Technologies)與諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman)徵求GPI的設計方案，這2個廠商均於 2022 年 6 月贏得合約。

之後，美國希望日本能夠加入研發，2023年8月，日美首腦會談期間，兩國政府宣布開始製定GPI合作開發協議，談判了一年多，雙方同意均有防衛的需要。

日美獲得共識，GPI攔截器可以安裝在配備神盾防禦系統的驅逐艦(簡稱「神盾艦」)上，該武器將從標準垂直發射系統中發射，並與「基線9」(Baseline 9)神盾武器系統聯合，可偵測、追蹤、控制和打擊高超音速威脅。

GPI攔截器可以安裝在 神盾艦上，這可以便於部署。(圖/MDA)

高超音速武器分成很多種，其中裝在彈道飛彈裡的高超音速滑翔體，被視為最有挑戰性的目標，因為飛彈的飛行速度可以超過音速的5倍，而滑翔體在返回時，可以在大氣層高層進行機動，因此很難預測軌跡。

美國聲明指出，GPI合作開發計畫，屬於美日雙邊研究、開發、測試和評估諒解備忘錄的範圍。

至於日本擔任哪一部分的工作?美國聲明稱：作為協議的一部分，日本將「主導 GPI 火箭發動機和推進系統的開發」。

MDA的聲明則稱，美國負責尋標與追蹤的部分。

日本防衛省在自己的新聞稿中表示：「近年來，在日本週邊地區國家的高超音速武器技術，出現顯著改進，無論是品質還是數量都顯著增強。成為明顯的威脅。日本有必要增進對這些飛彈的攔截能力，這是一個急迫的國防問題。」

前陣子，北韓聲稱「火星16B」彈道飛彈試射成功，並且公開了它的外型，火星16B有一個飛鏢狀的上級段，據信那就是高超音速滑翔體彈頭。至於中國大陸，東風17與東風26彈道飛彈，也有高超音速滑翔體的特徵。