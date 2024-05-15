永信建設發言人陳怡均15日表示，該土地臨近後勁溪、中山高中，環境佳，交通和生活機能也相當便利，預計規劃興建一棟20層樓高、地下四層的住宅大樓，提供2至4房的多樣化房型，以滿足不同家庭的需求。

陳怡均表示，公司看好楠梓未來的發展，預計於2028年完工入帳，這一次的購地，將再為楠梓區增添一注新活力。