永信建設發言人陳怡均15日表示，該土地臨近後勁溪、中山高中，環境佳，交通和生活機能也相當便利，預計規劃興建一棟20層樓高、地下四層的住宅大樓，提供2至4房的多樣化房型，以滿足不同家庭的需求。
陳怡均表示，公司看好楠梓未來的發展，預計於2028年完工入帳，這一次的購地，將再為楠梓區增添一注新活力。
永信建設（5508）15日晚間重訊公告，以每坪91.4萬元，總價5.89億元，取得高雄大學生活圈645.17坪建地，規劃興建20樓住宅，預定2028年完工。
永信建設發言人陳怡均15日表示，該土地臨近後勁溪、中山高中，環境佳，交通和生活機能也相當便利，預計規劃興建一棟20層樓高、地下四層的住宅大樓，提供2至4房的多樣化房型，以滿足不同家庭的需求。
陳怡均表示，公司看好楠梓未來的發展，預計於2028年完工入帳，這一次的購地，將再為楠梓區增添一注新活力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。