綜藝天王豬哥亮（謝新達）2017年因大腸癌病逝，15日是他逝世滿7年的忌日，寶貝女兒謝金晶除了特地製作紀念影片，下午也和哥哥謝順福到豬哥亮的長眠地祭祀，不過，現場竟出現金龜子停在她身上，讓謝金晶認為爸爸回來了看她了。

謝金晶15日下午在限時動態表示，不管多忙都要跟哥哥一起去看爸爸，隨後兩人也與父親的紀念銅像合照，她則淚喊：「爸〜我們想你〜」不過，當他們祭祀到一半時，突然飛來一隻金光閃閃的金龜子，並且在她身上停留一段時間，就連家人都覺得神奇。

謝金晶悼念豬哥亮驚見金色金龜子。（圖／IG@tinghsieh）

事實上，先前在豬哥亮的頭七法會上，現場就飛來一隻金蛾，被家人認為是豬哥亮顯靈，當時引起不小討論，如今再度遇上金色金龜子，讓謝金晶再度認為是父親的化身，飛回來看看她過得如何。

此外，謝金晶也釋出特別製作的影片，邀集不少演藝圈好友，包含苗可麗、王彩樺、張秀卿、黃西田等，一同表達對豬哥亮的思念，最後還加碼送上豬哥亮生前祝福大家的片段，隱藏版的驚喜卻讓不少人看完都濕了眼眶。