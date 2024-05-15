高雄市林園區今晚傳出停電，不少在地民眾紛紛在地方社團回報災情：「汕尾怎麼停電了」、「中汕這邊停電了」、「中芸也有停電」「對啊，莫名其妙停電了…」

台電鳳山區處指出，15日晚間8點55分因配電線路事故，造成高雄市林園區鳳芸路、鳳芸二路、中芸路、漁港路、力行路一帶計2035戶停電，已於9點31分復電1998戶，目前剩下37戶停電中，人員積極搶修中，而初步判斷事故原因為配電線路絕緣礙子損壞。