「日本第一男公關」羅蘭外型精緻俊俏，憑藉高超的交際手腕，年收入曾高達3億日圓，這位日本公關史上收入最高的男人，近日受邀成為台灣香水品牌代言人，此次形象片還特地前往羅蘭位於東京的上億豪宅ROLAND HOUSE拍攝，演繹他工作前的私密日常，例如出門前在袖口輕輕噴灑香水，為生活增添滿滿儀式感，他說「希望別人聞到那個氣味時，腦海中就會立刻浮現出我的臉」，深信香水是增加自信必備的時尚單品。

羅蘭除了對身形體態十分要求，對於「氣味」也非常講究，他認為氣味是社交禮儀重要的一環，「我希望和別人見面時，別人能用五感好好享受，因此特別注重氣味，如果願意在嗅覺下點功夫，就能提升自身魅力」，好的氣味可以幫自己的好感印象加分，希望別人可以透過香氣聯想到自己，所以習慣以「年」為單位，持續使用同一款香氣的香水，而且比起浮誇的香氣，強調必須是「有品味的氣味」，因此他更傾向挑選高雅的香氣。

廣告形象片在羅蘭位於東京的上億豪宅拍攝。（圖／LAGOLFI提供）

羅蘭去年曾抵台推出線上課程《羅蘭的自信哲學課｜認識自我 X 翻轉人生，改變一生的關鍵思維》，當時就對台灣留下好印象，這回又接下由香水代言，與台灣的緣分相當深厚，品牌方表示，希望透過羅蘭高質感的生活態度，讓消費者以親民的價格，珍藏尊貴奢華的香氣，品牌方之後不排除安排他親自來台參加新品發表會。