水牛辛苦於田間工作，偶或在樹陰下休息，都讓人有穩定、安靜的信賴感，多數台灣民眾小時候擁有的共同記憶。依據農業部112年底畜禽統計調查顯示，臺灣地區在養水牛頭數約1,800頭，和全盛時期在養量36萬餘頭，僅剩0.5％的數量，全台目前也僅剩2戶飼養水牛，數量約百餘頭，臺灣水牛在台灣快成了稀有動物。

就歷史觀察，臺灣飼養水牛已有300多年，是早期社會協助農耕的重要幫手，農業部畜產試驗所近年改採積極措施，致力於水牛保種、品種命名、試驗發展及產業推廣輔導等，以多元化方向開發價值，除了力求逐年提升水牛的飼養數量，更要讓具有經濟、社會及文化價值的水牛在臺灣能永續發展。

目前飼養最多的地區，是花蓮縣豐濱鄉磯崎部落。畜試所表示，東區分所是水牛的保種基地，除了保種任務，也投入水牛相關研究，確認環境適應力的優良水牛品種，並結合原民在地傳統文化、地方創生、資源整合、加工技術、人才培育、農副產品、食農教育等面向努力，期望能夠喚起年輕農民對水牛養殖的興趣。

畜試所亦指出，水牛肉營養組成具備低脂肪、低熱能、低膽固醇、高鐵質等特色，符合現代人的健康飲食要求，運用健康牛肉及文化意涵，結合區域產業發展，生產無污染、肉質佳的水牛肉，並導入花蓮在地食材。同時與豐濱鄉公所合作，整合推廣在地休閒觀光產業，另協助養牛農民向相關單位申請農機具、農水路修繕等補助，以減輕農民負擔。