31歲電競直播網紅Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2月定讞，明（16）日將入獄服刑。今（15）日是他最後直播日，已經剃成平頭地Toyz，談到自己即將入獄的心情，向來一派輕鬆的他，幾度哽咽之後，中終於忍不住情緒潰堤。

原定晚間9點直播的網紅Toyz（劉偉健），還沒開播就有逾1.6萬粉絲在線上等，不少民眾開酸「跑路了嗎」，直至晚間9點05分，網紅Toyz（劉偉健）才終於現身，已經剃好平頭的他，面帶嚴肅地和粉絲道別。網紅Toyz（劉偉健）表示，「收到三審駁回的時候，雖然知道被駁回機率很大，總是騙自己還有一絲希望」「我原本推算時間應該是七八月，或是在更久一點才會進去」「有些事情來不及去完成，但也知道完成不了，所以我連延後執行的時間的申請都沒有做」

Toyz入獄前最後直播，難得嚴肅最終情緒潰堤（圖／摘自Toyz YT）

Toyz表示，執行通知單寄來家裡的時候，他心裡想：「怎麼這麼快、怎麼這麼快？」本來他想說跟女友和媽媽去民宿開開心心去玩，沒想到通知單就來了，這才讓他情緒破防崩潰了！他強調，有人說他要跑了，但是跑不是他的選擇，因為他把眼光放在十年、二十年之後，所以跑路不會是他的選擇。上星期已經跟自己身邊所有好朋友相聚，台中、高雄的朋友也都來了，他表示這一切都很不容易！

Toyz強調這兩年來學到最多的就是認識自己、理解和察覺，「無論大家認為我是一個怎麼樣的人，我就是開放地讓大家檢視這兩年的我，很多人覺得誰叫你以前幹傻事呢？反正事已至此了，那今天就是跟大家好好道別和和解。」

「活到現在才知道保重是有多沉重的字」Toyz說到這裡開始哽咽，甚至還出示QR CODE，說要請全台灣人喝飲料，只要掃碼就可以領到一杯飲料，「如果你喜歡我謝謝你，請你喝一杯飲料；如果你討厭我的話，我也請你喝一杯飲料，我們當和解。」Toyz強調全台灣2300萬人都可以參加，這個活動會持續到他出獄為止。

已剃平頭的Toyz表示入獄前心情相當沉重（圖／摘自Toyz YT）

Toyz語帶感性地謝謝大家的陪伴，強調自己不在意別人怎麼看他了，「這些都是自己應該要承受的，我也盡我所能去改變了。這兩年我也做了不少善事，說是贖罪也可以，不論觀眾覺得我好與壞……」話沒說完，Toyz又眼眶泛紅不說話，冷靜情緒之後，Toyz又接著說：「這個所謂的珍重再見，這幾個字對我來說很沉重」然後他又再度哽咽，拿起衛生紙側頭擦眼淚。

Toyz入獄前最後直播，強調感謝、和解、珍重再見（圖／摘自Toyz YT）

「以前覺得保重這兩個字好敷衍」Toyz坦言，關心我的、看笑話的、找笑點的、想看我倒下的，他都無所謂，但這也很不容易，真的就是珍重再見！

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