吳可熙主演美國電影《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace）入選2024年第77屆坎城影展「國際影評人週」競賽片，昨（14日）受邀出席影展官方開幕紅毯，是她第2次前往坎城，經歷疫情之後再度回到這裡，她覺得一切似曾相識，卻也充滿了嶄新的能量和新的希望，和更好的自己，再度置身在電影藝術的最高殿堂，整條坎城街道上都是來自世界各地的優秀電影人，讓她更加堅定走在電影這條路上，心中仍是充滿了無比的熱愛。

吳可熙非常榮幸與開心帶著主演的美國電影《藍色太陽宮》回到坎城影展，並入圍「國際影評人週單元」競賽片，她回憶起上一次來到坎城影展是2019年擔任編劇及主演的電影《灼人秘密》入圍「一種注目」競賽單元，相隔5年，剛好經歷漫長的全球疫情，她坦言：「這些年歷經疫情的沈澱還有種種考驗，我也在努力尋找新的可能與突破，這次來到坎城，覺得非常熟悉，一切似曾相識，卻也覺得充滿了嶄新的能量和新的希望，和更好的自己，對電影仍然充滿了無比的熱愛。」

今年坎城影展由《Barbie芭比》導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）擔任主競賽評審團主席，演員出身的葛莉塔潔薇在開幕式中談到自己過去一直沒有勇氣及信心實踐擔任導演的夢想，直到有一天心中想著「是時候該跨出障礙了！（It’s time to JUMP!）」因此開始拍攝第一部長片《淑女鳥》，7年後的現在成為拍出《Barbie芭比》締造全球票房奇蹟的導演。同樣是自演員轉戰編劇的吳可熙，聽完這一段話很有感觸，「當演員有很多困難、挑戰，有時候我覺得自己的路要自己決定，要更勇敢、大膽去突破，才能走出自己的路，這就是藝術，每個人都要是獨特的，而不是像去抄一樣的標準答案。」

開幕式另一個看點是「梅姨」梅莉史翠普接受坎城影展頒發象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」，由大滿貫影后茱麗葉畢諾許擔任引言人。吳可熙印象最深刻的是梅姨幽默自嘲「像是看見自己由年輕變老的過程」，並笑稱自己曾經不相信母親告訴她「時間會過得非常快」，鼓勵大家勇於實踐夢想。吳可熙直呼很幸運，可以親眼見到兩大影后，給予她很大的鼓舞，「我心中想著還有什麼夢想沒完成，應該要更加瘋狂地去實踐下去了！」

《藍色太陽宮》是美國華裔新銳導演Constance Tsang（曾佩裕）的首部劇情長片，全片於紐約拍攝取景，她與金馬影帝李康生在片中飾演2位生活在美國皇后區的華人，因一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴發展出一段愛情故事。該片預計於法國時間5月19日於坎城影展世界首映。