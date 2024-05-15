準總統賴清德15日引用《世界經濟論壇報告》稱「假訊息與錯誤訊息是未來兩年世界最高的風險」，精神科醫師沈政男質疑，賴說「台灣也是全球境外假訊息最嚴重的國家」，是明顯錯誤，排第一的是印度；台灣風險最高的五個領域是：經濟倒退、能源供給短缺、地緣經濟衝突、勞工短缺與通貨膨脹，沒有假訊息這一項。他直批，被大陸點名懲戒的名嘴曾掰大陸高鐵沒有靠背，還在那邊硬拗，綠營才是假訊息的最大來源。

沈政男15日在臉書發文附圖質疑，賴清德今天引用《世界經濟論壇》的報告說，「假訊息與錯誤訊息是未來兩年世界最高的風險」，這是對的，但他說，「台灣也是全球境外假訊息最嚴重的國家」，則是明顯的錯誤！錯誤的原因在於，他講的是瑞典某機構做的研究，說是十一年來台灣都是境外假訊息最嚴重的國家，但那機構的研究方法是訪問各國的五位學者，流於主觀，欠缺客觀數據佐證。

「世界經濟論壇對於假訊息風險的評估，排第一的是哪一個國家？印度啊！台灣根本排不上生肖。」沈政男指出，他們的方法當然也是訪問該領域的專門人士，但訪問了一千多人，比起瑞典那份報告相對可信。同一份報告也指出台灣未來風險最高的五個領域是：經濟倒退、能源供給短缺、地緣經濟衝突、勞工短缺與通貨膨脹，完全沒有假訊息這一項。

沈政男提到，今天大陸點名了台灣的幾個名嘴，其中有一人聲稱說，「大陸高鐵沒有靠背」，結果人家馬英九坐到了有靠背的大陸高鐵，有圖有真相了，還在那邊硬拗，這不是散布假訊息，什麼才是？

「再看堂堂外交部長，竟然用粗話在網路上發言，實在是，該怎麼說呢，你在阿兜仔面前就畢恭畢敬，回到台灣就在那邊亂講話，何以致之？」沈政男表示，道理都是一樣的：因為蔡政府這幾年就是容許、暗示、示範，甚至鼓勵大家跟大陸對抗，只要能夠激起抗中保台的意識，講什麼無所謂，反正許多台灣人都會按讚。

沈政男強調，你刻意激起兩岸的誤解，造成嫌隙，好讓自己坐收抗中保台的紅利，然後什麼事情都不能溝通，一有風吹草動就說對岸在搞認知作戰、意圖滲透顛覆什麼的，試問，這一套真的是萬靈丹，接下來還能繼續用四年嗎？

沈政男直言，台灣是境外假訊息攻擊最嚴重？你們才是假訊息的最大來源吧。