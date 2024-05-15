馬來西亞電影《富都青年》由王禮霖編導、金馬影后李心潔首度擔任監製，並攜手金馬影帝吳慷仁合作馬來西亞演員陳澤耀共同呈現，詮釋身處在殘酷世界裡的兄弟情深，今（15日）宣布該作將上線Netflix，將帶領世界各地的觀眾窺探社會底層下苟延殘喘的生存考驗。

片中細膩刻畫聽障、移工、跨性別族群等多元社會議題，一上映電影院即湧入大批影迷，好評爆棚、票房破億，創下馬來西亞電影全新里程碑，且不僅榮獲第60屆金馬獎7大獎提名，其中深刻詮釋聾啞人士、感動無數觀眾的吳慷仁更以該作榮獲金馬獎最佳男主角。

談到《富都青年》所傳達的核心宗旨，導演王禮霖分享：「我想是愛吧！『愛』，可以克服一切，也可以毀滅所有，但至少要留給自己這份最自然龐大的力量而好好活著。很希望能透過影像來說說這個發生在我成長的這片土地上，那些複雜動人的情感。」也對於《富都青年》即將登上Netflix相當雀躍，也期待不同地區的觀眾能夠看見馬來西亞的電影及這個作品。

首次擔任監製的李心潔也分享做為一部馬來西亞電影可以透過Netflix平台推廣給世界各地的觀眾令人相當激動，更分享自己本來就很敬佩導演王禮霖，「當導演將《富都青年》的故事傳給我，我馬上就答應，因為我認為能夠跟擁有相同熱情和認真的電影人一起合作非常珍貴。吳慷仁和陳澤耀是非常用心的演員，他們在的表演是整部片的靈魂，很感激他們的付出，希望電影裡兩兄弟真摯的感情可以引起觀眾的感動和共鳴，帶給大家的『愛』的力量。」

金馬影帝吳慷仁回想當時初接觸聾啞人士「阿邦」的感受，「第一次讀本對身分問題有著許多疑惑，有很多都是到了現場認識了當地人才慢慢解惑的。對我來說，最大的挑戰是深入到當地移工朋友的相處，如何讓自己像他們一樣的生活在那邊是個難題，但幸運的是很謝謝夥伴阿澤（陳澤耀）的陪伴與付出，才讓我能順利地融入。」也大讚攝影師非常有才華，分享自己對該片的攝影畫面感到驕傲，希望觀眾能在這動人的故事中也仔細感受畫面上的呈現。

以該片入圍金馬獎最佳男配角獎，演活不甘向命運低頭的暴走弟弟陳澤耀，為了角色「阿迪」特地到富都生活一段時間。他坦言第一次看劇本時就被故事感動，第二次閱讀即在腦海裡浮現阿邦阿迪（角色名）兩兄弟生活的畫面，「真的很感謝導演在寫故事時，和我分享了很多他的想法，讓我可以提前準備也互相鼓勵，還有監製心潔姐的幫忙，她不僅僅是一位監製，還會擔任我們的心靈導師。」笑說很感謝吳慷仁能接受他這樣不完美的弟弟。《富都青年》將於6月14日在Netflix上線。