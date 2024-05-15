人氣網紅Toyz（劉偉健）因販賣大麻菸彈，被判刑4年2個月定讞，明（16）日將到台中地檢署報到，今（15）晚他進行入監前最後一次直播，向粉絲告別，並談到女友篠崎泫，他感謝女友義無反顧和他在一起，並澄清並沒有急著要結婚，因為身分不允許，能不能結婚，要等到以後再說。

Toyz提到和篠崎泫認識多年，但一開始礙於自己有案底，所以不敢追，因為不想拖累別人，但是在今年終於在一起了，其中的轉變他表示以後有機會，會向大家說明，他提到有的人酸筱崎泫是因為他有錢，所以才和他交往，對此，Toyz強調自己並沒有很有錢，而且如果是單純為了錢，他認為以篠崎泫的條件，可以有更好的選擇，追求者可以從台中排到台北。

Toyz表示，女友在他眼中是完美的，已經很偉大，要面對輿論壓力、還要被網友放大檢視，質疑她「為什麼要跟一個毒販在一起」，因此他希望粉絲可以幫忙照顧篠崎泫，Toyz表示：「希望大家可以理解她、支持她，我看了臉書寫她的貼文，我都心疼了」、「妖魔化我沒差，不要妖魔化她啦，她已經很勇敢了，這就是我跟篠崎泫的狀況」。

Toyz入獄前直播談到女友篠崎泫。（圖／Toyz YT）

Toyz也開玩笑向網友喊話：「你們想追，也可以追追看，就看可不可以追到」，而被傳出他帶著女友看房，急著要結婚的傳聞，對此，Toyz澄清未來能不能結婚，以後再說，現在身分沒有辦法結婚，他表示自己現在就像是一個老外，要出國辦結婚文件，但是被限制出境也無法出國。最後他提到自己做的唯一一件好事，是讓篠崎泫領養了一個媽媽，他說：「她領養了我媽，因為她本來是孤兒」。

Toyz入獄前直播難過落淚。（圖／Toyz YT）

Toyz談到家人難過落淚。（圖／Toyz YT）

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