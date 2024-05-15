菲律賓民間組織「Atin Ito」15日出動逾百艘民間船隻前往黃岩島周圍海域，將放置印有標語的浮標，宣示主權，向菲律賓漁民提供物資。大陸外交部對此警告，若菲律賓濫用中方善意，中方將依法維權反制。媒體人謝寒冰認為，美國航母為何要先離開，因為不要讓大陸有藉口說，美國航母在幫菲律賓掠陣；不過，萬一發生事情，美航母也不會回來。

謝寒冰15日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，菲律賓所恃的是這些都是平民百姓，不是軍人、海警，所以他們認為大陸不敢對他們怎麼樣。他們是以數量取勝，船雖小，但有上百艘。大陸則有4艘主力海警船、30艘海上民兵的漁船已經過去了。

謝寒冰接著指出，菲律賓這些船，雖然看起來操作靈活，數量很多，難道以為中國大陸數量很少嗎？中國大陸在那邊隨隨便便也可以動員上百艘船。菲律賓這些船速度是有限的，在這種狀況下，中國大陸的大船動力還是比他們強，菲律賓這些船不見得能跑贏這些大船。

謝寒冰認為，這個行動一定是菲律賓跟美國商量好的，美國航母為什麼要先離開？可能不要讓大陸有藉口說，美國航母在幫菲律賓掠陣，稱這是純粹民間的活動。萬一真的發生事情，美航母也不會回來，只是讓菲律賓認為它會回來。