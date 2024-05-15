工程師、機師、醫師等各種職業，在許多人的印象中不僅僅是體面的工作，也能賺到高昂的薪水，但實際上這些職業真的能賺大錢嗎？北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰就透露，自己去年的年終獎金只有3萬5612元，瞬間引起討論。

醫師是一個需要高度專業的職業，光是求學階段就長達6年，接著還要接受2年的醫學訓練及數年的住院醫師歷練，想成為一名主治醫師恐需超過10年的時間，但花費如此長時間的付出，是否能夠轉化為薪水上的優秀數字呢？

蘇一峰今（15）日在臉書秀出自己2023年的年終獎金數字，含稅僅3萬6380元，扣除補充保費後實領3萬5612元，讓他自嘲「笑著笑著就哭了」、「媒體說富到流油的醫師，年終獎金三萬多」。

其他人也被這個數字給嚇壞，紛紛喊「真的是做到流汗嫌到流涎」、「哇賽，真的好少」、「醫師真的好辛苦」、「還有醫糾扣款那些，醫師真的不好當」、「蘇醫師加油，你錢雖然賺得不多 ，但你仁心仁術富正義感，祝你身體健康平安吉祥」、「醫師給人的感覺是很崇高的，但不如一個科技工程師的年終」、「真的好誇張，不考慮自己開診所嗎？」