有大陸妹子和好友去泰國玩，她在酒店的泳池旁架好鏡頭後，便往後一躺入池中，然而，她疑似不會游泳又跳入深達1.8公尺泳池中，整個人便在水中不斷拍打大喊「救命」，但因為當時下著大雨，不管她怎麼呼救都無人上前幫助，就在她不斷地拍打後，總算回到泳池邊救了自己一命，而她的好友也表示，差一點這段影片就成了「死亡回放」。

微博上流傳一段影片，有妹子在泰國的酒店泳池前拍美照，整個人對著鏡頭往後躺入池子內，不料，妹子疑似不會游泳，且泳池深達1.8公尺，便看見妹子不斷在水中載浮載沉大喊就命，雙手不斷拍打水面，甚至還越游越遠，所幸最後游回池子邊抓到池緣救回一命。

妹子的朋友也表示，原本好友是打算要在泳池拍美美的影片，但不知道泳池有1.8公尺深，便直接往下跳，就在池子裡拍打喊救命，而且當時下很大的雨沒有人聽見，好友就只能自己在水裡面拍打，最後才爬上來，真的是萬幸，不然這段影片就變成「死亡回放」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「瘋了吧，不會游泳，沒搞清楚就敢跳」、「漂浮都不會別玩水了」、「為了自拍，無所不用其極，命也不要」、「雨下那麼大，不該下水吧」、「自陷危險」、「我不會游泳水池超過一公尺我就不會跳下去」、「我經歷過溺水，太可怕了」、「不會游泳幹嘛這樣呀，服了」。

不過另外有網友認為，「我怎麼覺得她是會游泳的？有幾個動作看得出來」、「放心她絕對是會游的無底限擺拍」、「溺水的人喊不出來的」、「我也覺得她多少是會點游泳的，一點不會遊的人落水是根本喊不出救命的」、「不會游泳的人，哪裡敢這樣後仰下水，有點假」。