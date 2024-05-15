身為中職執教最多勝總教練，洪一中在15日達成千勝里程碑，「前無古人、後也難也來者」，被問到未來台灣是否還會有千勝教頭誕生？他說：「應該會，我也希望會。」

洪一中在執教第1898場比賽拿下第1000勝，最大關鍵就是在Lamigo桃猿時期奪下7冠、Lamigo桃猿（含La New熊）共拿下884勝是中職教頭職掌單一球隊最多。

生涯執教勝場排名前10名的總教練中，排名第2的是已故總教練徐生明610勝，排名第3的是味全龍總教練葉君璋的353勝，統一獅總教練林岳平250勝，2位現役教頭與洪總的勝場數都有段差距。

「應該會，我也希望會。」洪總希望千勝教頭不要只是「前無古人、後無來者」，他說：「現在台灣職業球隊換總教練快，但我也希望台灣球團多給總教練一些時間，才有可能創造紀錄。」

洪總謙虛的說自己沒辦法給其他人建議，因為每個總教練做法不同，「我知道這個工作隨時都會被撤換，戰績不好就容易被換掉，但如果擔心這個就沒辦法做出正確判斷，因為你會被怕失敗牽絆，我覺得就不要怕，該你的就是你的。」

洪一中認為，當總教練必須要跟著時代潮流作轉換，「其實這段過程中我也不斷在學習、改變，與時俱進，賽後回到家自己也會去檢討自己哪裡做得不好、我這樣做好嗎？」

回顧執教生涯18個球季中，洪總印象最深刻的是2015年與中信兄弟總冠軍戰，當時桃猿先靠著王溢正好投幫助球隊續命，接下來才有洋投明星在G7的無安打比賽。

台鋼雄鷹15日以5比0擊敗樂天桃猿，總教練洪一中達成執教生涯千勝里程碑。（陳麒全攝）