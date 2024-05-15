美國4月CPI（消費者物價指數）顯示通膨降溫，加上同月零售銷售明顯放緩，市場預期美國聯準會（Fed）2024年將加快降息步伐，激勵周三（15日）美股3大指數早盤走強，標普500指數與那斯達克指數一度創下歷史新高，道瓊工業指數更是飆漲逾200點。

截至台北時間15日晚間10點30分，道瓊工業指數上漲153.36點（或0.39%），暫報39711.47點；那斯達克指數上漲95.09點（或0.58%），暫報16606.27點；標普500指數上漲28.74點（或0.55%），暫報5275.42點；費城半導體指數上漲53.7點（或1.10%），暫報4957.64點。

5大科技巨頭當中僅亞馬遜走跌，跌幅近2%，蘋果漲1.18%，谷歌母公司Alphabet漲0.85%，微軟漲0.91%，臉書母公司Meta漲0.39%。半導體類股普遍走強，輝達大漲2.48%，超微狂飆近3%，台積電ADR漲1.59%，聯電ADR逆勢走跌1.58%。

美國勞工統計局15日公布了備受市場關注的4月CPI數據。經過季節性因素調整後，美國4月CPI年增3.4%，低於3月的3.50%增幅，為6個月來美國CPI增幅首度回落。

除了CPI，零售銷售也同步降溫。美國4月零售銷售月增幅從3月的0.6%降至0.0%，低於預期的0.4%。

CPI數據公布後，交易員增加對Fed在9月與12月降息的押注。萊利財富首席市場策略師Art Hogan指出，3月CPI數據火熱是引發先前股市慘跌的原因之一，而這次的報告則非常符合預期，「這並不是一個『火熱』的數據，今天市場將在某個時刻為此慶祝」。