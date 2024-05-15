網紅鳳梨（吳泓逸）因直率性格受到粉絲喜愛，不時在社群與粉絲分享生活，逗趣行徑時常笑翻網友，而他媽媽是出了名的愛追星，先前曾向他炫耀拿到金曲歌王翁立友簽名專輯，上週又拋下他待在嘉義，跑到高雄看許富凱演唱會，而今（15）日鳳梨竟發文哭喊「我問天」，原來是連阿嬤也想去追星了。

鳳梨今（15）日在社群發文表示快暈倒了，「不知道誰傳這個給我阿嬤…現在我阿嬤跟我媽說她也要去S2O…現在頭殼在燒…哇悶梯（我問天）…哇悶梯（我問天）…咁欸當麥衝康（可以不要陷害嗎）」，原來是因為他阿嬤想去潑水音樂節S20看翁立友。

鳳梨（吳泓逸）嬤想去S20看翁立友。（圖／臉書 鳳梨 吳泓逸）

鳳梨隨後也在留言區補充，「到底是誰提供這資訊的，麻煩自己自首跟我聯繫，謝謝」，更說對方這種行為不叫「衝底（捉弄）」，而是「衝康（陷害）」，貼文一出，引來網友爆笑回應，「下次阿嬤會說也要去聽許富凱的」、「你是不是得罪了主辦單位」、「這次要斷絕祖孫情了嗎」、「想看阿嬤去」，就連翁立友本人也在按讚。

事實上，S20主辦單位2022年因行政程序問題，導致不少海外藝人無法如期來台演出，隨後主辦單位祭出補償措施，仍吸引大批民眾參加，其中DJ KAKU在現場帶動唱翁立友的〈我問天〉，成為當時最令人不解的橋段，沒想到今年S2O竟真的邀請到翁立友，隨即引起網友熱議。