台文館給出的作者IG連結，網友發現根本查無此人，怒灌臉書。(圖／台文館臉書)

網友要求台文館公布原創IG連結，酸「是不是IG連結也要封存30年」。(圖／台文館臉書)

台文館遭打臉後神隱，遭網友灌爆臉書。(圖／台文館臉書)

台文館15日低調回應交由廠商處理，不再回應，被網友狂酸「可以用對岸作品投稿嗎」。(圖／台文館臉書)

國立台灣文學館響應龍年推出的吉祥物「阿龍」涉嫌抄襲大陸畫師作品，卻在第一時間反指控對方抄襲，如今遭舉證打臉，更被爆料舉證照片疑似P圖，沉默多日後僅低調表示「交由廠商處理，不再回應」，遭網友灌爆臉書，狂酸「作者IG連結也要封存30年嗎」。

台文館吉祥物阿龍遭抓包，與大陸創作者Nora Qu所繪製的「嗷嗚龍寶_AoWu」極度相似，台文館則稱阿龍是作者2019年創作，反指陸畫師抄襲。Nora Qu對此氣憤公開創作全部過程，同時起底台文館給出的IG帳號，不僅查無此人，且在2023年前根本沒有相關作品，質疑台文館根本是P圖，「起床看到台灣媒體報導我是抄襲者，實在太魔幻了」。

網友也灌爆台文館臉書：「作者反擊了耶，台文館還不快回應」、「創作者個人ig連結，如果是沒公開人家要怎麼抄，如果公開了為什麼找不到，新聞說小編2019就有公開在ig，可以給個連結證明一下嗎？」、「現在是IG連結也要封存30年了嗎」、「怎麼看都是大陸畫師站得住腳」、「假日已經過了，怎麼還不出來解釋」、「台文館如果冷處理就太難看囉」、「快公開IG啊，我還沒看過畫師不經營自己SNS的」。

對此台文館15日下午回應，檢視廠商提供資料後確認無涉抄襲，剩餘的事就交由廠商處理，不再回應，被網友狂酸：「臺灣價值就是什麼都從中國那邊抄過來，但是堅持是自己的原創，閩南語也是、台文館吉祥物也是」、「可以用對岸的作品投稿嗎」、「加油，希望看到更多抄襲的作品」、「是非可以這樣顛倒嗎」、「這張貓圖有買版權嗎」、「有錯要認，硬凹真的太難看，尤其是國家單位」、「乾脆找林智堅來當館長」、「裝死裝起來」。