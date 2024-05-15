大陸國台辦點名于北辰、黃世聰、劉寶傑、李正皓、王義川等5名嘴，蓄意編造大陸的虛假、負面訊息、挑動兩岸對立，將依法對這5人及家屬實施懲戒。于北辰在臉書發文表示，一大早收到了最大的榮耀勳章。針對于北辰的回應，前空軍副司令、退役中將張延廷表示，「用字是否太過？」勳章是要對國家有重大貢獻的，一輩子要得一個勳章，往往要經過10年功夫。

張延廷15日在中天《頭條開講》節目中表示，有人為了選票，就要譁眾取寵，就要講一些跟事實脫離甚遠的事情。他曾建議于北辰去念一個碩士，經過完整的學術訓練，可能對一些事情的看法、描述、現象解釋，就會不一樣，比較客觀一點，而且他都已經升到將軍了。

張延廷接著點出，有一句話「一大早收到最大的榮耀勳章」，用字是否太過？勳章是要對國家有貢獻的。一輩子要得一個勳章，往往要經過10年功夫，例如「忠勤勳章」，勳章也是要對國家重大貢獻。勳章是一個非常正向、正能量，也是肯定，而且不知道要多少責任才能換成一個勳章。

張延廷甚至認為，那怕是言論自由，科學、客觀、儘量嚴謹、儘量查證，這是一系列的。他曾當過校長，就會儘量嚴謹，這樣才不會把方向帶錯了，若是把觀念教錯了，那是誤人子弟。