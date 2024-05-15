整體而言，今年前四月核准整體來台投資（包含僑外來台及陸資來台）件數為704件，總投資金額為17.1億美元，折合新台幣約509億元；對外投資方面，前四月核准整體對外投資（包含對外投資及對陸投資）件數為337件，投資金額達130.8億美元，折合新台幣3,924.8億元。

今年前四月僑外投資大衰減，投審司解釋，外商來台投資每年落點月份不一，今年4月以來還缺少大型外資案件挹注，而去年同期間則有德商允能獲准以292億元增資在台允能風力子公司、以及美商微軟以4.3億美元增資台灣微軟營運等大型投資案，墊高比較基期。

在對外投資方面，今年以來包括台積電、鴻海、光寶科、奇鋐、友達、文曄、瑞儀光電、國泰人壽等公司都陸續對外投資布局；投審司指出，近期對外投資案件相對外資來台成長明顯，今年前四月核准對外投資件數累計高達243件，比去年同期增加50.93％，核投資金額共120.3億美元，折合新台幣3,600.9億元，大幅年增61.1％，其中主要以新南向投資所貢獻。

投審司表示，前四月核准對新南向投資件數為108件，案量大增68.75％，投資金額衝上29.9億美元（約新台幣896.8億元），年增幅度高達77.38％，其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國等地。

投審司說明，受到美中貿易紛爭持續影響，廠商近兩年來仍持續調整投資布局，除了台積電等主要大案之外，也觀察到許多中型廠商也紛紛跟著品牌廠商、下單廠商調挪點位，移往新南向國家投資布局。

陸資來台方面，今年前四月准許陸資來台11件，金額1,121.7萬美元，約是新台幣3.4億元，金額年減9.9％；自2009年開放陸資來台以來，累計已准許1,597件陸資來台投資案，金額26.07億美元，折合約新台幣782.1億元。

不過，今年前四月台商對中國大陸投資94件，案件數量續減22.3％，但部分案件金額較高，累計已達10.8億美金，成長19.8％。