偷吃只有「0次跟無數次」！有人妻在網上分享「防人之心不可無，防閨蜜還要記得防姪女」，她表示小自己沒幾歲的21歲姪女，因為和男友分手後，又和家裡人起爭執，便偶爾會來她家喝酒訴心事，不料，姪女竟然和老公有染，並且兩人已交往2個月，發生過18次性行為，但老公否認是姪女肚中「孩子的爸」，讓她整個氣炸「好噁心」。

一名人妻在「Dcard」發文，她提到和自己沒差幾歲的姪女，因為和男友分手後心情不佳，也與家人起爭執，苦無旁人能抒發鬱悶的心情，她也想到姪女才21歲，擔心對方會想不開，便偶爾讓對方來喝酒訴苦，豈料，某日她打開房門，發現老公竟抱著姪女，而兩人看到她也下到放手，她看著眼前的畫面腦中一片空白奪門而出後，腦中想著「他們多久了？進度到哪裡？我們的倆個小孩還在讀幼稚園」，獨自躲在車裡顫抖、流淚，恨自己當下沒發瘋質問兩人。

人妻也回想起，老公在家時難怪姪女不想陪她出門買東西，想在家休息，姪女也羨慕她有老公賺錢上繳給她，對方未來也想找這樣的對象，且每當她帶小孩回家，姪女總會問要去幾天，何時回來，讓她越想越噁心；後來，人妻在質問老公之後，得知雙方已經在一起2個月，且雙方已經發生過18次性行為，但已懷孕5個月的姪女卻找不到「孩子的爸」，讓她相當傻眼認為「防人之心不可無，防火、防盜、防閨蜜，還要記得防姪女」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「所以你老公連孕婦也上？」、「真的是讓人太傻眼了」、「這根本犀利人妻的劇本...蒐集證據把渣男離了吧」、「噁心死了，可以離一離了」、「只有0次跟無數次了，該分開了」、「年輕的肉體主動的誘惑，有幾個男人守的住最後的道德線，重點還可以中出，勾起男人征服的慾望」、「姪女要趕出門吧」。

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