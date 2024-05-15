「小哈利」庾恩利是女星伊能靜與前夫庾澄慶(哈林)兒子，日前人在紐約大學帝勢藝術學院就讀導演相關科系，今（15）日庾澄慶也現身紐約和兒子會合，小哈利也曬出接機畫面，開心寫下「papa's here」，推算哈林此次紐約行，有可能是為了參加小哈利的畢業典禮。

事實上，伊能靜去年底曾在社群網站上透露，兒子小哈利已經收到學校通知，在三年內修完四年的學分，可以提早畢業的消息，讓她欣慰表示：「彷彿才剛送他去學校，如今我有了一個大學畢業的孩子，腦中晃過他還在懷裡的樣子，時間荏苒，他已經成年了」。而庾恩利今（15）日也在IG限時動態上，分享哈林抵達紐約，推著行李開心向他招手的影片，庾恩利開心表示：「papa's here」，也附上和爸爸庾澄慶在搭捷運玩鬧的照片。

庾澄慶抵達紐約，庾恩利去接機。（圖／sprinkle_my_tinkle IG）

而在母親節當天，庾恩利也在小紅書曬出牽著媽媽伊能靜牽手的合照，並祝媽媽「母親節快樂」，感性透露：「眼看上一次看到你已經要一年了，期待幾天後紐約見！我愛你麻麻」，伊能靜則回覆兒子：「媽媽也愛你，感恩有你在，願你永遠是自由的靈魂，不被人世消耗，願你將所擁有的美好，給予這個的世界。」母子二人將在紐約團聚，將和哈林一起參加兒子畢業典禮。